Лайма Вайкуле дала обещание украинцам

68-летняя российская певица Лайма Вайкуле в июле 2022 года на нескольких концертах в Праге выступила с украинским флагом. Тем самым она открыто обозначила свою позицию.

Отметим, еще в 2018 году на пресс-конференции после концерта в Одессе Вайкуле заявила, что ни за какие гонорары не согласится поехать и выступить в Крыму. Певица подчеркнула, что европейцам «это запрещено».