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3 часа назад

Лайма Вайкуле пообещала украинцам никогда не ездить в Крым

runews24.ruиещё 2

68-летняя российская певица Лайма Вайкуле в июле 2022 года на нескольких концертах в Праге выступила с украинским флагом. Тем самым она открыто обозначила свою позицию.

Лайма Вайкуле дала обещание украинцам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отметим, еще в 2018 году на пресс-конференции после концерта в Одессе Вайкуле заявила, что ни за какие гонорары не согласится поехать и выступить в Крыму. Певица подчеркнула, что европейцам «это запрещено».

Раймонд Паулс отреагировал на скандал с Вайкуле

Ранее пережившая онкологию Лайма Вайкуле показала в социальных сетях свою новую стрижку, чтобы развеять слухи о рецидиве заболевания.

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