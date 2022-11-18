Звезда «Дома-2» Юлия Ефременкова ответила на вопрос, откуда деньги

Участницу и экс-ведущую телепроекта «Дом-2» Юлию Ефременкову и ее мужа Мондезира Мон-Амура постоянно в чем-то пытаются уличить и обвинить. В рубрике «вопрос-ответ» Юле частенько приходится оправдываться, что-то разъяснять или отшучиваться. Недавно новоиспеченную маму близнецов спросили: откуда, мол, деньги на жизнь? Ведь на работу ни Юля, ни ее муж не ходят и либо сидят дома, либо слоняются по ресторанам.