Звезда «Дома-2» Юлия Ефременкова ответила на вопрос, откуда деньги

Участницу и экс-ведущую телепроекта «Дом-2» Юлию Ефременкову и ее мужа Мондезира Мон-Амура постоянно в чем-то пытаются уличить и обвинить. В рубрике «вопрос-ответ» Юле частенько приходится оправдываться, что-то разъяснять или отшучиваться. Недавно новоиспеченную маму близнецов спросили: откуда, мол, деньги на жизнь? Ведь на работу ни Юля, ни ее муж не ходят и либо сидят дома, либо слоняются по ресторанам.
«Я каждый год под бой курантов загадываю желание, и, вы представляете, Дед Мороз меня слышит! Ежегодно под елкой я нахожу безлимитную карту!» — иронизирует Ефременкова. «Попробуйте, вдруг у вас тоже получится», — рекомендует звезда.
Финансовый вопрос поднимали не мы, но лайфхак на заметку берем.