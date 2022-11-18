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2 часа назад

Звезда «Дома-2» Юлия Ефременкова ответила на вопрос, откуда деньги

Super.ru

Участницу и экс-ведущую телепроекта «Дом-2» Юлию Ефременкову и ее мужа Мондезира Мон-Амура постоянно в чем-то пытаются уличить и обвинить. В рубрике «вопрос-ответ» Юле частенько приходится оправдываться, что-то разъяснять или отшучиваться. Недавно новоиспеченную маму близнецов спросили: откуда, мол, деньги на жизнь? Ведь на работу ни Юля, ни ее муж не ходят и либо сидят дома, либо слоняются по ресторанам.

Звезда «Дома-2» Юлия Ефременкова ответила на вопрос, откуда деньги
Фото: соцсетисоцсети

«Я каждый год под бой курантов загадываю желание, и, вы представляете, Дед Мороз меня слышит! Ежегодно под елкой я нахожу безлимитную карту!» — иронизирует Ефременкова. «Попробуйте, вдруг у вас тоже получится», — рекомендует звезда.

Финансовый вопрос поднимали не мы, но лайфхак на заметку берем.

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