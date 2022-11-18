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1 час назад

Надежду Бабкину начали избегать на работе

Passion.ru

Эстрадная певица и депутат Московской городской думы Надежда Бабкина испытывает трудности в подборе партнёров для совместного участия в музыкальном шоу «Дуэты» на канале «Россия».

Надежду Бабкину начали избегать на работе
Фото: Passion.ruPassion.ru

По правилам передачи, музыкальную композицию участники конкурса должны исполнять дуэтом.

При этом, оба исполнителя действуют «вслепую» - на протяжении всего выступления их отделяет друг от друга высокая зеркальная преграда.

Для совместного исполнения Бабкина остановила свой выбор на знаменитой казачьей песне, слова которой повествуют о неистовой силе человеческой жизни.

«Такая песня хорошая, а меня все боятся! Я ведь сама нежность, хоть и голос у меня низкий», – жалуется народная артистка.

Шоу-бизнес,Надежда Бабкина,Мосгордума,
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