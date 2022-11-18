Обидчику Прилучного вынесли приговор

Во время судебного процесса действия Семёнова переквалифицировали из «Умышленного причинения тяжкого вреда здоровью» на «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Суд назначил бизнесмену наказание в виде 1 года 5 месяцев исправительных работ с удержанием 15% от заработной платы в пользу государства.

Инцидент с Прилучным произошёл два года назад. Владимир Семёнов избил актера, когда последний приехал на съёмки в Калининград. Сам актёр заявил, что был трезв и не вступал в конфликты. По признанию Прилучного, он вообще не понимает, из-за чего на него напали. После драки врачи диагностировали у актёра перелом костей лицевого скелета, ссадины и ушибы головы.