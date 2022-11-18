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2 часа назад

Обидчику Прилучного вынесли приговор

Елена Прошина

Владелец клуба «Завод» Владимир Семёнов был приговорён к исправительным работам за избиение актёра Павла Прилучного. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Обидчику Прилучного вынесли приговор
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во время судебного процесса действия Семёнова переквалифицировали из «Умышленного причинения тяжкого вреда здоровью» на «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Суд назначил бизнесмену наказание в виде 1 года 5 месяцев исправительных работ с удержанием 15% от заработной платы в пользу государства.

Инцидент с Прилучным произошёл два года назад. Владимир Семёнов избил актера, когда последний приехал на съёмки в Калининград. Сам актёр заявил, что был трезв и не вступал в конфликты. По признанию Прилучного, он вообще не понимает, из-за чего на него напали. После драки врачи диагностировали у актёра перелом костей лицевого скелета, ссадины и ушибы головы.

Ранее Павел Прилучный подробно рассказал о том, как его избили в Калининграде.

Шоу-бизнес,Владимир Семенов,
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