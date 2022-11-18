Волочкова назвала "деградацией" слухи о романе с Джигурдой

Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала слухи о романе с актером Никитой Джигурдой в беседе с mk.ru.

Волочкова заявила, что любое упоминание ее фамилии, особенно с Джигурдой, «вызывает резонанс». По словам артистки, ей «сложно серьезно воспринимать» слухи об их любовной связи. Она уточнила, что дружит с актером уже 20 лет.