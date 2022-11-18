Волочкова назвала "деградацией" слухи о романе с Джигурдой

Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала слухи о романе с актером Никитой Джигурдой в беседе с mk.ru.
Волочкова заявила, что любое упоминание ее фамилии, особенно с Джигурдой, «вызывает резонанс». По словам артистки, ей «сложно серьезно воспринимать» слухи об их любовной связи. Она уточнила, что дружит с актером уже 20 лет.
«И, если люди всерьез воспринимают наши шутки, прибаутки и умение посмеяться над собой, значит это уже какая-то изощренная фантазия и даже деградация», — призналась Волочкова.
Балерина назвала Джигурду «достойнейшим мужчиной», который всегда ее защищал.
«Я знакома с его женой Мариной Анисиной, и вообще мы с ней как сестры», — поделилась артистка.
Ранее Волочкова назвала санкции против Джима Керри «бредом и абсурдом» и рассказала об их романе.