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1 час назад

Бывший муж Гурченко заявил, что Клава Кока не сможет повторить певицу в своей пародии

Газета.Ru

Бывший муж Людмилы Гурченко Константин Купервейс заявил в беседе с Telegram-каналом «Звездач», что Клава Кока не сможет повторить певицу в пародии на сцену из фильма «Карнавальной ночи».

Экс-супруг Гурченко заявил, что Клава Кока не сможет спародировать певицу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Еще ни один ремейк кем-то сделанный, даже самым талантливым режиссером мира, не бывает лучше оригинала. Я уверен, что ничего она не сделает, ничего у нее не получится повторить. Это невозможно повторить!» — заявил Купервейс.

По словам экс-супруга певицы, тогда было совсем другое время и актеры. Купервейс считает, что нет такого артиста, способного повторить Гурченко.

Также бывший муж музыкантки признался, что для него имена таких артистов, как Клава Кока и Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) стали «нарицательными». Купервейс признался, что не понимает их популярности у молодежи.

Шоу-бизнес,Алишер Моргенштерн,Клава Кока,Людмила Гурченко,
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