Экс-супруг Гурченко заявил, что Клава Кока не сможет спародировать певицу

Бывший муж Людмилы Гурченко Константин Купервейс заявил в беседе с Telegram-каналом «Звездач», что Клава Кока не сможет повторить певицу в пародии на сцену из фильма «Карнавальной ночи».
«Еще ни один ремейк кем-то сделанный, даже самым талантливым режиссером мира, не бывает лучше оригинала. Я уверен, что ничего она не сделает, ничего у нее не получится повторить. Это невозможно повторить!» — заявил Купервейс.
По словам экс-супруга певицы, тогда было совсем другое время и актеры. Купервейс считает, что нет такого артиста, способного повторить Гурченко.
Также бывший муж музыкантки признался, что для него имена таких артистов, как Клава Кока и Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) стали «нарицательными». Купервейс признался, что не понимает их популярности у молодежи.