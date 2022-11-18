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2 часа назад

Блогер Погребняк заявила, что потратит на Новый год 1,5-2 млн рублей

Газета.Ru

Блогер Мария Погребняк в разговоре с dni.ru заявила, что планирует потратить на новогодний отдых порядка 2 млн рублей.

Мария Погребняк рассказала, сколько планирует потратить на новогодний отдых
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я хотя и потеряла 40% доходов, но тратить меньше не стала. У меня всегда была заначка. И сейчас планирую, что на новогодний отдых потрачу из нее 1,5-2 млн рублей», — подчеркнула Погребняк.

Она уточнила, что большую часть прибыли ей приносит управление TikTok-хаусом. По словам блогера, она «может прожить» на 1 млн рублей в месяц. Однако Погребняк отметила, что этой суммы ей хватает «просто на хлеб».

«Миллион — это минимальная сумма, на которую можно не жить — просто существовать. Это просто на хлеб, что называется. Без магазинов, без путешествий. А для комфортной жизни, чтобы ни в чем себе не отказывать, мне в месяц требуется миллионов 5-7», — резюмировала она.

Шоу-бизнес,Мария Погребняк,
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