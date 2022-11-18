Мария Погребняк рассказала, сколько планирует потратить на новогодний отдых

«Миллион — это минимальная сумма, на которую можно не жить — просто существовать. Это просто на хлеб, что называется. Без магазинов, без путешествий. А для комфортной жизни, чтобы ни в чем себе не отказывать, мне в месяц требуется миллионов 5-7», — резюмировала она.