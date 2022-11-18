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3 часа назад

Надежда Бабкина призналась, что ее "боятся" партнеры по телешоу

Газета.Ruиещё 1

Певица и участница шоу «Дуэты» Надежда Бабкина призналась, что ее «боятся» многие партнеры по телешоу, пишет «7 дней».

Надежда Бабкина призналась, что ее "боятся" партнеры по телешоу
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Мне партнеров подобрать сложно. Не знаю, по каким причинам, но, как ни смешно, они меня все боятся! Хотя это голос у меня такой низкий, а так-то я сама нежность!» — подчеркнула Бабкина.

Она добавила, что ей будет очень любопытно узнать, кто выступает с ней за зеркальной стеной. Бабкина отметила, что собирается выступить с «мужской, казачьей» хоровой песней про волю, силу и желание жить.

«Сейчас год культурного наследия народов России. Это очень важно, чтобы обратили внимание на людей, которые укрепляют и поддерживают нашу генетическую память», — напомнила Бабкина.

Шоу-бизнес,Надежда Бабкина,
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