Надежда Бабкина призналась, что ее "боятся" партнеры по телешоу

Певица и участница шоу «Дуэты» Надежда Бабкина призналась, что ее «боятся» многие партнеры по телешоу, пишет «7 дней».
«Мне партнеров подобрать сложно. Не знаю, по каким причинам, но, как ни смешно, они меня все боятся! Хотя это голос у меня такой низкий, а так-то я сама нежность!» — подчеркнула Бабкина.
Она добавила, что ей будет очень любопытно узнать, кто выступает с ней за зеркальной стеной. Бабкина отметила, что собирается выступить с «мужской, казачьей» хоровой песней про волю, силу и желание жить.
«Сейчас год культурного наследия народов России. Это очень важно, чтобы обратили внимание на людей, которые укрепляют и поддерживают нашу генетическую память», — напомнила Бабкина.