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1 час назад

Пригожин пожалел Лободу

Елена Прошина

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заступился за певицу Светлану Лободу после скандала с ошибкой в названии ее новой песни на украинском языке. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Продюсер заявил, что певицу не стоит упрекать, так как «по-человечески ее жалко».

«Это какое-то безумие. Все на противоречиях. Все не так. Все упрекали, что она поет на русском, записала на украинском, сделала ошибку. Если честно говорить, она мне лично и нам никому ничего плохого не сделала. Она стала заложником. По-человечески, конечно, ее жалко», — заявил российский продюсер.

Напомним, Светлана Лобода выпустила первый трек на украинском языке под названием «Два незнакомця». Однако во втором слове звезда сделала две ошибки, так как по-украински правильно пишется «Два незнайомці». Украинцы обрушили на артистку волну хейта.

Уже не первый месяц певица активно гастролирует по Европе и США. По ее словам, часть заработанных денег она отдает на восстановление своего родного города в Украине.

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