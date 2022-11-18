Пригожин пожалел Лободу

«Это какое-то безумие. Все на противоречиях. Все не так. Все упрекали, что она поет на русском, записала на украинском, сделала ошибку. Если честно говорить, она мне лично и нам никому ничего плохого не сделала. Она стала заложником. По-человечески, конечно, ее жалко», — заявил российский продюсер.