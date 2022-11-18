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1 час назад

Влад Кадони рассердился на Даву после слов об Алене Шишковой

Газета.Ru

На шоу «Наследники и самозванцы» блогер Дава задал звезде «Дома-2» Владу Кадони наводящий вопрос, однако модель Алена Шишкова сумела понять логику бывшего Ольги Бузовой быстрее и ответила первой.

Звезда «Дома-2» Кадони рассердился на Даву
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Тогда Дава сказал Кадони, что Шишкова «подсказала» ему правильный ответ, однако телеведущий рассердился и предположил, что блогер намеревался его унизить таким замечанием.

«В смысле Шишкова подсказала? Ты меня сейчас пытаешься подунизить или что? Я не понял», — возмутился Кадони.

Другой участник проекта, комик Олег Верещагин отметил, что у Кадони «горит» из-за замечания Давы.

Шоу-бизнес,Влад Кадони,Олег Верещагин,
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