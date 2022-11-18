Звезда «Дома-2» Кадони рассердился на Даву

На шоу «Наследники и самозванцы» блогер Дава задал звезде «Дома-2» Владу Кадони наводящий вопрос, однако модель Алена Шишкова сумела понять логику бывшего Ольги Бузовой быстрее и ответила первой.

Тогда Дава сказал Кадони, что Шишкова «подсказала» ему правильный ответ, однако телеведущий рассердился и предположил, что блогер намеревался его унизить таким замечанием.