SHAMAN заявил о желании поехать с концертом в Донбасс

Российский певец SHAMAN (настоящее Ярослав Дронов) заявил в беседе с «Известиями» о планах приехать в Донбасс с концертом.
По словам исполнителя хитов «Встанем» и «Я русский», его концерта ожидают. «Я знаю, что меня в Донбассе очень ждут. И в сердцах живущих там людей мои песни находят особый отклик», — поделился он.
Для того, чтобы осуществить этот план, Дронову нужно еще некоторое время на подготовку, отметил он.
«Я должен оправдать их ожидания, сделать какое-то особое выступление. Это требует определенного времени на подготовку, чтобы все сделать круто, по-взрослому», — заключил он.