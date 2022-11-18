SHAMAN заявил о желании поехать с концертом в Донбасс

Российский певец SHAMAN (настоящее Ярослав Дронов) заявил в беседе с «Известиями» о планах приехать в Донбасс с концертом.

Фото: Пресс-служба артиста Пресс-служба артиста

По словам исполнителя хитов «Встанем» и «Я русский», его концерта ожидают. «Я знаю, что меня в Донбассе очень ждут. И в сердцах живущих там людей мои песни находят особый отклик», — поделился он.

Для того, чтобы осуществить этот план, Дронову нужно еще некоторое время на подготовку, отметил он.