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2 часа назад

SHAMAN заявил о желании поехать с концертом в Донбасс

Газета.Ru

Российский певец SHAMAN (настоящее Ярослав Дронов) заявил в беседе с «Известиями» о планах приехать в Донбасс с концертом.

SHAMAN заявил о желании поехать с концертом в Донбасс
Фото: Пресс-служба артистаПресс-служба артиста

По словам исполнителя хитов «Встанем» и «Я русский», его концерта ожидают. «Я знаю, что меня в Донбассе очень ждут. И в сердцах живущих там людей мои песни находят особый отклик», — поделился он.

Для того, чтобы осуществить этот план, Дронову нужно еще некоторое время на подготовку, отметил он.

«Я должен оправдать их ожидания, сделать какое-то особое выступление. Это требует определенного времени на подготовку, чтобы все сделать круто, по-взрослому», — заключил он.

Шоу-бизнес,Ярослав Дронов,
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