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44 минуты назад

Ольга Будина пожалела уехавших за границу артистов

Газета.Ru

Актриса Ольга Будина, сыгравшая вместе с Ренатой Литвиновой в телесериале «Таежный роман», высказалась о коллеге, недавно переехавшей в Париж.

Ольга Будина высказалась об уехавшей в Париж Литвиновой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Будиной, Литвинова всегда дистанцировалась.

«Не могу ничего сказать о ней плохого от слова совсем. Как мне ее отъезд в Париж? Никак», — заявила она в шоу «Эмпатия Манучи» на YouTube.

Будина объяснила, что такое отношение связано с отсутствием с ее стороны интереса к творчеству Литвиновой.

«По одной просто причине: не являюсь поклонницей фильмов Ренаты Литвиновой. Я же имею право на это как личность. Я не тот человек, который смотрит такое кино», — цитирует Будину «СтарХит».

Кроме того, Будина пожалела уехавших за границу в коллег.

«Если это профессиональный человек, то мне жалко, что он стал отстаивать нежизнеспособные идеи. Мне жалко, потому что уехали профессионалы, умные ребята», — заключила она.

Шоу-бизнес,Ольга Будина,Рената Литвинова,
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