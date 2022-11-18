Ольга Будина высказалась об уехавшей в Париж Литвиновой

Актриса Ольга Будина, сыгравшая вместе с Ренатой Литвиновой в телесериале «Таежный роман», высказалась о коллеге, недавно переехавшей в Париж.
По словам Будиной, Литвинова всегда дистанцировалась.
«Не могу ничего сказать о ней плохого от слова совсем. Как мне ее отъезд в Париж? Никак», — заявила она в шоу «Эмпатия Манучи» на YouTube.
Будина объяснила, что такое отношение связано с отсутствием с ее стороны интереса к творчеству Литвиновой.
«По одной просто причине: не являюсь поклонницей фильмов Ренаты Литвиновой. Я же имею право на это как личность. Я не тот человек, который смотрит такое кино», — цитирует Будину «СтарХит».
Кроме того, Будина пожалела уехавших за границу в коллег.
«Если это профессиональный человек, то мне жалко, что он стал отстаивать нежизнеспособные идеи. Мне жалко, потому что уехали профессионалы, умные ребята», — заключила она.