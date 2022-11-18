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2 часа назад

Жигалова заявила, что Лобода сделала ошибку в названии новой песни на украинском языке

Газета.Ru

Журналистка Алена Жигалова в своем Telegram-канале высмеяла певицу Светлану Лободу после выхода ее новой песни.

По словам Жигаловой, артистка представила композицию на украинском языке, которую изначально назвала «Два незнайомця».

«[Лобода] допустила грубую (по мнению сограждан) ошибку. Оказалось, что певица неправильно перевела название «Два незнакомца» на украинский», — написала журналистка в личном блоге.

Жигалова объяснила, что после этого исполнительница переделала все хештеги и упоминания песни в соцсетях на «Два незнайомці». Однако в комментариях под анонсом песни Лободы в ее Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пользователи не сообщают об ошибке в названии.

«Примечательно, что Лобода слишком поздно осознала свою ошибку, когда песня уже была отправлена на все стриминги», — пишет журналистка.

Шоу-бизнес,Видео,Светлана Лобода,
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