Журналистка Алена Жигалова в своем Telegram-канале высмеяла певицу Светлану Лободу после выхода ее новой песни.
По словам Жигаловой, артистка представила композицию на украинском языке, которую изначально назвала «Два незнайомця».
«[Лобода] допустила грубую (по мнению сограждан) ошибку. Оказалось, что певица неправильно перевела название «Два незнакомца» на украинский», — написала журналистка в личном блоге.
Жигалова объяснила, что после этого исполнительница переделала все хештеги и упоминания песни в соцсетях на «Два незнайомці». Однако в комментариях под анонсом песни Лободы в ее Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пользователи не сообщают об ошибке в названии.
«Примечательно, что Лобода слишком поздно осознала свою ошибку, когда песня уже была отправлена на все стриминги», — пишет журналистка.