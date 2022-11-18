Жигалова объяснила, что после этого исполнительница переделала все хештеги и упоминания песни в соцсетях на «Два незнайомці». Однако в комментариях под анонсом песни Лободы в ее Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пользователи не сообщают об ошибке в названии.