В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 60.39EUR 62.57
Войти в почту
2 часа назад

Защита попросила оправдать избившего Прилучного владельца клуба

Lenta.ru

Сторона защиты владельца клуба Владимира Семенова, обвиняемого в избиении российского актера Павла Прилучного, потребовала оправдать подсудимого. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на пресс-службу Калининградского областного суда.

Защита попросила оправдать избившего Прилучного владельца клуба
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Защита полагала, что оценка действий подсудимого неверна. И он должен отвечать только за один удар, нанесенный в условиях необходимой обороны. Просили вынести оправдательный приговор», — говорится в сообщении после судебного заседания, состоявшегося в четверг, 17 ноября.

По информации издания, ранее прокурор потребовал для обвиняемого три года лишения свободы в колонии общего режима.

В октябре Павел Прилучный выступил в суде по делу об избиении в ночном клубе. Артист заявил, что в момент инцидента находился в трезвом состоянии, не вступал в конфликты с подсудимым, а также не знает, за что получил побои. Актер добавил, что обвиняемый напал на него сзади и нанес десять ударов, подчеркнув, что в результате он перенес несколько операций.

В ноябре 2020 года появилась информация о том, что актер был избит бизнесменом Владимиром Семеновым в одном из ночных клубов Калининграда и попал в московскую больницу имени Пирогова. У него были диагностированы перелом костей лицевого скелета, ссадины и ушибы головы.

Шоу-бизнес,Владимир Семенов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители