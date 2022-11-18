Защита попросила оправдать избившего Прилучного владельца клуба

«Защита полагала, что оценка действий подсудимого неверна. И он должен отвечать только за один удар, нанесенный в условиях необходимой обороны. Просили вынести оправдательный приговор», — говорится в сообщении после судебного заседания, состоявшегося в четверг, 17 ноября.

В октябре Павел Прилучный выступил в суде по делу об избиении в ночном клубе. Артист заявил, что в момент инцидента находился в трезвом состоянии, не вступал в конфликты с подсудимым, а также не знает, за что получил побои. Актер добавил, что обвиняемый напал на него сзади и нанес десять ударов, подчеркнув, что в результате он перенес несколько операций.