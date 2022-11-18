Защита попросила оправдать избившего Прилучного владельца клуба

Сторона защиты владельца клуба Владимира Семенова, обвиняемого в избиении российского актера Павла Прилучного, потребовала оправдать подсудимого. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на пресс-службу Калининградского областного суда.
«Защита полагала, что оценка действий подсудимого неверна. И он должен отвечать только за один удар, нанесенный в условиях необходимой обороны. Просили вынести оправдательный приговор», — говорится в сообщении после судебного заседания, состоявшегося в четверг, 17 ноября.
По информации издания, ранее прокурор потребовал для обвиняемого три года лишения свободы в колонии общего режима.
В октябре Павел Прилучный выступил в суде по делу об избиении в ночном клубе. Артист заявил, что в момент инцидента находился в трезвом состоянии, не вступал в конфликты с подсудимым, а также не знает, за что получил побои. Актер добавил, что обвиняемый напал на него сзади и нанес десять ударов, подчеркнув, что в результате он перенес несколько операций.
В ноябре 2020 года появилась информация о том, что актер был избит бизнесменом Владимиром Семеновым в одном из ночных клубов Калининграда и попал в московскую больницу имени Пирогова. У него были диагностированы перелом костей лицевого скелета, ссадины и ушибы головы.