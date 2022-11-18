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5 минут назад

У звезды "Кривого зеркала" Александра Пономаренко обнаружили рак

Газета.Ru

Музыкант Николай Бандурин в эфире шоу «Малахов» сообщил о том, что артист «Кривого зеркала» Александр Пономаренко сражается с онкологическим заболеванием.

У звезды "Кривого зеркала" Пономаренко обнаружили рак
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Брат-близнец Пономаренко Валерий просил его выйти на сцену вместо Александра, поскольку артист занимается лечением.

«Он сильно ослаб. Главная задача — гемоглобин поднять, потом там еще, какие-то слова мудреные, поднять иммунитет. Я вот после выступления сразу на вокзал и к брату!» — рассказал Валерий.

По словам Бандурина, Пономаренко не афиширует свое заболевание.

«Сашка — боец! Я думаю, что ему хватит сил и мужества, а мы его будем поддерживать!» — говорит музыкант.

Шоу-бизнес,Александр Пономаренко,Валерий Пономаренко,Николай Бандурин,
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