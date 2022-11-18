«Это наше все»: Сукачев вступился за Пугачеву

Рок-музыкант Гарик Сукачев призвал прекратить травлю певицы Аллы Пугачевой. Как сообщает «Слово и Дело», он назвал Примадонну великой женщиной, вклад которой в культурное развитие больше, чем вред, который она могла каким-то образом нанести своим отъездом из России.

Сукачев также подчеркнул, что не согласен с тем, что отъезд Пугачевой из страны нужно называть предательством.

«Это национальное достояние. Это наше все. Великая женщина. Ее отъезд — большая потеря для нашей страны. Я ее очень люблю», — высказался музыкант.

Гарик добавил, что Примадонна является человеком колоссальной отваги, который сделал очень многое для своих соотечественников.