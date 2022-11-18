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21 минуту назад

«Это наше все»: Сукачев вступился за Пугачеву

Никита Бородкин

Рок-музыкант Гарик Сукачев призвал прекратить травлю певицы Аллы Пугачевой. Как сообщает «Слово и Дело», он назвал Примадонну великой женщиной, вклад которой в культурное развитие больше, чем вред, который она могла каким-то образом нанести своим отъездом из России.

«Это наше все»: Сукачев вступился за Пугачеву
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сукачев также подчеркнул, что не согласен с тем, что отъезд Пугачевой из страны нужно называть предательством.

«Это национальное достояние. Это наше все. Великая женщина. Ее отъезд — большая потеря для нашей страны. Я ее очень люблю», — высказался музыкант.

Гарик добавил, что Примадонна является человеком колоссальной отваги, который сделал очень многое для своих соотечественников.

Пугачева высказалась о признании Галкина иноагентом

Напомним, что после начала спецоперации на Украине Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным (признан Минюстом иноагентом) уехали России в Израиль. В конце лета Примадонна на некоторое время вернулась в Москву, после чего снова уехала, выставив на продажу знаменитый замок пары в подмосковной деревне Грязь. Известно, что в мае этого года певица получила израильское гражданство.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Гарик Сукачев,Алла Пугачева,
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