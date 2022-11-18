«Это наше все»: Сукачев вступился за Пугачеву

Рок-музыкант Гарик Сукачев призвал прекратить травлю певицы Аллы Пугачевой. Как сообщает «Слово и Дело», он назвал Примадонну великой женщиной, вклад которой в культурное развитие больше, чем вред, который она могла каким-то образом нанести своим отъездом из России.
Сукачев также подчеркнул, что не согласен с тем, что отъезд Пугачевой из страны нужно называть предательством.
«Это национальное достояние. Это наше все. Великая женщина. Ее отъезд — большая потеря для нашей страны. Я ее очень люблю», — высказался музыкант.
Гарик добавил, что Примадонна является человеком колоссальной отваги, который сделал очень многое для своих соотечественников.
Напомним, что после начала спецоперации на Украине Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным (признан Минюстом иноагентом) уехали России в Израиль. В конце лета Примадонна на некоторое время вернулась в Москву, после чего снова уехала, выставив на продажу знаменитый замок пары в подмосковной деревне Грязь. Известно, что в мае этого года певица получила израильское гражданство.