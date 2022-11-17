Защита попросила оправдать обвиняемого в избиении Прилучного

Защита Владимира Семенова обратилась к суду с просьбой вынести оправдательный приговор по делу об умышленном причинении вреда здоровью. Его адвокат полагает, что подсудимый нанес и должен нести ответственность всего за один удар в условиях самообороны. Об этом пишет ТАСС.

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Отмечается, что в 2020 году в калининградском клубе «Завод» произошла драка. Владелец заведения Владимир Семенов избил актера Павла Прилучного, прилетевшего в регион из Москвы для участия в съемках фильма.

В пресс-службе Калининградского областного суда пояснили, что защита во время заседания просила вынести оправдательный приговор.

Адвокат объяснял это тем, оценка действия подсудимого якобы неверна. По его мнению, Семенов «должен отвечать только за один удар, нанесенный в условиях необходимой обороны».