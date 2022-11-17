Телеведущий Парфенов выдал дочь замуж в Израиле

Мария Парфенова рассказала в социальных сетях, что вышла замуж за предпринимателя Сергея Мхитаряна. Торжество прошло в загородном клубе MA'ARAVA под Тель-Авивом. Об этом пишет РИА «Новости».

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Отмечается, что свадьба проходила с соблюдением всех еврейских традиций.

В частности, на кадрах видно, что Марию сопровождают к алтарю ее отец, телеведущий Леонид Парфенов и мать, журналистка Елена Чекалова. Затем они передают ее супругу, бизнесмену Михаилу Мхитаряну.

По данным агентства, девушка впервые опубликовала снимки с женихом в июне 2022 года. В августе она рассказала о помолвке.