Телеведущий Парфенов выдал дочь замуж в Израиле

Мария Парфенова рассказала в социальных сетях, что вышла замуж за предпринимателя Сергея Мхитаряна. Торжество прошло в загородном клубе MA'ARAVA под Тель-Авивом. Об этом пишет РИА «Новости».
Отмечается, что свадьба проходила с соблюдением всех еврейских традиций.
В частности, на кадрах видно, что Марию сопровождают к алтарю ее отец, телеведущий Леонид Парфенов и мать, журналистка Елена Чекалова. Затем они передают ее супругу, бизнесмену Михаилу Мхитаряну.
По данным агентства, девушка впервые опубликовала снимки с женихом в июне 2022 года. В августе она рассказала о помолвке.
Подписчики поздравили молодоженов с важным событием в их жизни. Пожелали им счастья в супружестве, здоровья.