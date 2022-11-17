В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 60.39EUR 62.57
Войти в почту
20 минут назад

Телеведущий Парфенов выдал дочь замуж в Израиле

Илья Родин

Мария Парфенова рассказала в социальных сетях, что вышла замуж за предпринимателя Сергея Мхитаряна. Торжество прошло в загородном клубе MA'ARAVA под Тель-Авивом. Об этом пишет РИА «Новости».

Телеведущий Парфенов выдал дочь замуж в Израиле
Фото: кадр видеокадр видео

Отмечается, что свадьба проходила с соблюдением всех еврейских традиций.

В частности, на кадрах видно, что Марию сопровождают к алтарю ее отец, телеведущий Леонид Парфенов и мать, журналистка Елена Чекалова. Затем они передают ее супругу, бизнесмену Михаилу Мхитаряну.

По данным агентства, девушка впервые опубликовала снимки с женихом в июне 2022 года. В августе она рассказала о помолвке.

Подписчики поздравили молодоженов с важным событием в их жизни. Пожелали им счастья в супружестве, здоровья.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители