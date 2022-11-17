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21 минуту назад

Рустам Солнцев заявил, что Ксения Собчак ждет ребенка

Слово и Делоиещё 1

Журналистка Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов готовятся к пополнению в семье, объявил шоумен Рустам Солнцев.

Рустам Солнцев заявил, что Ксения Собчак ждет ребенка
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Звезда проекта «Дом-2» дала понять, что телеведущей становится труднее скрывать свое интересное положение. Окружающие стали догадываться, что блондинка готовится снова стать матерью.

«Друзья видели Ксюшу в Юрмале, говорят, что беременность уже хорошо видно», — написал Солнцев в своем Telegram-канале.

Собчак занимается воспитанием сына Платона. Мальчик был рожден от актера Максима Виторгана.

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