Рустам Солнцев заявил, что Ксения Собчак ждет ребенка

Журналистка Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов готовятся к пополнению в семье, объявил шоумен Рустам Солнцев.
Звезда проекта «Дом-2» дала понять, что телеведущей становится труднее скрывать свое интересное положение. Окружающие стали догадываться, что блондинка готовится снова стать матерью.
«Друзья видели Ксюшу в Юрмале, говорят, что беременность уже хорошо видно», — написал Солнцев в своем Telegram-канале.
Собчак занимается воспитанием сына Платона. Мальчик был рожден от актера Максима Виторгана.