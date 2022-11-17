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1 час назад

Талышинская раскрыла причину ухода из «Непары»

Никита Бородкин

Солистка дуэта «2 ОКеана» Виктория Талышинская назвала причину своего ухода из группы «Непара», в которой она почти 20 лет выступала с певцом Александром Шоуа. В интервью «Газете.Ru» она заявила, что рано или поздно «любая история заканчивается».

Талышинская раскрыла причину ухода из «Непары»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Наши отношения и наше сотрудничество себя исчерпали. Тем более, что в какой-то момент Саша захотел уйти в сольное плавание. Правда, довольно быстро из него вернулся», — сказала артистка.

Певица подчеркнула, что для нее «Непара» — огромный кусок жизни. Первое время Талышинская грустила из-за развала коллектива, однако позднее вступила в новый дуэт и «пришла в себя».

Напомним, что группа «Непара» официально распалась в 2019 году. Некоторое время Шоуа пытался выступать сольно, однако позднее выкупил все права на творчество коллектива. Он начал выступать с двумя молодыми солистками, а Виктория вошла в дуэт «2 ОКеана» с Владимиром Курто.

Шоу-бизнес,Александр Шоуа,Виктория Талышинская,
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