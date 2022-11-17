Талышинская раскрыла причину ухода из «Непары»

Солистка дуэта «2 ОКеана» Виктория Талышинская назвала причину своего ухода из группы «Непара», в которой она почти 20 лет выступала с певцом Александром Шоуа. В интервью «Газете.Ru» она заявила, что рано или поздно «любая история заканчивается».

«Наши отношения и наше сотрудничество себя исчерпали. Тем более, что в какой-то момент Саша захотел уйти в сольное плавание. Правда, довольно быстро из него вернулся», — сказала артистка.

Певица подчеркнула, что для нее «Непара» — огромный кусок жизни. Первое время Талышинская грустила из-за развала коллектива, однако позднее вступила в новый дуэт и «пришла в себя».