Музыкант Гарик Сукачев в интервью на YouTube-канале заявил, что эмиграция певицы Аллы Пугачевой никак не влияет на ее заслуги перед родиной.

«Национальное достояние! Это наше все. Это гордость. Великая женщина! Величайшая. Алла Борисовна – это большущая потеря для нашей страны», – говорит Сукачев.

Также Гарик Сукачев подчеркнул, что не понимает той «жуткой» травли, которая началась в адрес Пугачевой и ее мужа. По мнению музыканта, Примадонна сделала очень многое для родной страны. Артист уверен, что не имеет права осуждать тех, кто решил покинуть Россию.

Однако Сукачев подчеркнул, что его очень расстраивает отток российских талантов из страны. Гарик Сукачев уточнил, что хорошо относится к Пугачевой и всегда передает ей добрые пожелания через знакомых, пишет «Вокруг ТВ».