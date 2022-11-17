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1 час назад

Группа Little Big согласилась спеть для россиян за 6 миллионов рублей

Алиса Селезнёва

Солисты группы Little Big, выступающие против спецоперации на Украине, готовы поступиться своими принципами и выступить на корпоративе для российской компании в Ереване за 6,5 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал Readovka.

Группа Little Big согласилась спеть для россиян за 6 миллионов рублей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Участники Little Big переехали в США, публично осудив российскую спецоперацию. Коллектив планировал гастрольный тур по городам Соединенных Штатов, однако билеты на него не удалось продать. Кроме того, музыканты не смогли провести концерты в Европе и лишились доходов от частных корпоративов. Солист Little Big Илья Прусикин пожаловался на безденежье, заявив, что не может сейчас даже помогать своему маленькому сыну, который живет с бывшей женой.

При этом, несмотря на публичное осуждение спецоперации, Илья Прусикин и Софья Таюрская согласились выступать на корпоративе российской компании. Однако в Россию они возвращаться не намерены и готовы петь в Ереване.

В райдере, который прислали журналистам, солисты Little Big затребовали перелет бизнес-классом и люксовый номер в пятизвездочном отеле. В номере их должны ждать «фруктовая тарелка, ореховое ассорти, свежие ягоды, авокадо, кокосовая вода и кефир».

Также группе должен быть представлен Maybach с «молчаливым водителем».

Ранее продюсер Леонид Дзюдик рассказал, сколько потеряла группа из-за своего переезда. По его словам, концерты Little Big отменили и в России, и за границей. Из-за этого, в общей сложности коллектив потерял порядка 70 млн рублей.

Шоу-бизнес,Илья Прусикин,
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