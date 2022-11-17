Группа Little Big согласилась спеть для россиян за 6 миллионов рублей

Солисты группы Little Big, выступающие против спецоперации на Украине, готовы поступиться своими принципами и выступить на корпоративе для российской компании в Ереване за 6,5 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал Readovka.

Участники Little Big переехали в США, публично осудив российскую спецоперацию. Коллектив планировал гастрольный тур по городам Соединенных Штатов, однако билеты на него не удалось продать. Кроме того, музыканты не смогли провести концерты в Европе и лишились доходов от частных корпоративов. Солист Little Big Илья Прусикин пожаловался на безденежье, заявив, что не может сейчас даже помогать своему маленькому сыну, который живет с бывшей женой.

При этом, несмотря на публичное осуждение спецоперации, Илья Прусикин и Софья Таюрская согласились выступать на корпоративе российской компании. Однако в Россию они возвращаться не намерены и готовы петь в Ереване.

В райдере, который прислали журналистам, солисты Little Big затребовали перелет бизнес-классом и люксовый номер в пятизвездочном отеле. В номере их должны ждать «фруктовая тарелка, ореховое ассорти, свежие ягоды, авокадо, кокосовая вода и кефир».

Также группе должен быть представлен Maybach с «молчаливым водителем».