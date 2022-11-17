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1 час назад

«Ты заняла чужое место»: Оксана Фёдорова столкнулась с критикой Дональда Трампа

Passion.ru

В 2001 году Оксана Фёдорова стала обладательницей титула «Мисс Россия», а через год она отправилась на конкурс, оценивающий красоту девушек со всего мира. В новом интервью для YouTube-канала «Откройте, Давид!» звезда вспомнила о скандальной встрече с Дональдом Трампом во время проведения «Мисс Вселенной».

Оксана Федорова столкнулась с критикой Дональда Трампа
Фото: ТАССТАСС

Напомним, что Фёдорова победила и на этом конкурсе, правда, вскоре ее лишили награды. По условиям организаторов, Оксана должна была принимать участие в рекламных мероприятиях, но девушка решила все бросить в США и вернуться в Россию.

Переубедить красавицу пытался сам Дональд Трамп, который на тот момент был владельцем компании, организовавшей конкурс. Будущий президент Америки был крайне недоволен поступком Оксаны, в гневе он заявил, что та заняла чужое место.

«Ты понимаешь, что многие девушки мечтают об этой короне», – обратился Трамп к Фёдоровой.

Тем не менее звезда осталась при своём мнении и в скором времени вернулась в родную страну.

Оксана Фёдорова не одна делится эксклюзивными подробностями о себе в отечественном шоу-бизнесе. На днях Анастасия Волочкова удивила всех, сообщив о романе с попавшим под санкции Джимом Керри.

Шоу-бизнес,Оксана Федорова,Джим Керри,Дональд Трамп,Анастасия Волочкова,
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