Оксана Федорова столкнулась с критикой Дональда Трампа

В 2001 году Оксана Фёдорова стала обладательницей титула «Мисс Россия», а через год она отправилась на конкурс, оценивающий красоту девушек со всего мира. В новом интервью для YouTube-канала «Откройте, Давид!» звезда вспомнила о скандальной встрече с Дональдом Трампом во время проведения «Мисс Вселенной».

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Напомним, что Фёдорова победила и на этом конкурсе, правда, вскоре ее лишили награды. По условиям организаторов, Оксана должна была принимать участие в рекламных мероприятиях, но девушка решила все бросить в США и вернуться в Россию.

Переубедить красавицу пытался сам Дональд Трамп, который на тот момент был владельцем компании, организовавшей конкурс. Будущий президент Америки был крайне недоволен поступком Оксаны, в гневе он заявил, что та заняла чужое место.

«Ты понимаешь, что многие девушки мечтают об этой короне», – обратился Трамп к Фёдоровой.

Тем не менее звезда осталась при своём мнении и в скором времени вернулась в родную страну.