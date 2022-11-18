Анджелина Джоли отреагировала на новый роман Брэда Питта

«Анджелина давным-давно перестала обращать внимание на слухи о Брэде, у нее нет пропускной способности. Вдобавок ко всему, ее работа с ООН почти постоянно находится в центре внимания – так много людей в кризисе по всему миру. В наши дни она очень занята, поэтому, когда дело доходит до Брэда, если только это не связано с их детьми или юридическими проблемами, у нее нет на это времени», — рассказал инсайдер.