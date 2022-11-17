Не сестра, а дочь: Водянову заподозрили в обмане

40-летняя модель Наталья Водянова удивила всю мировую общественность, заявив о тайной сестре, которую ей удалось найти в этом году в Северной Каролине. Однако, как сообщает Teleprogramma.pro, в пользователи сети заподозрили манекенщицу в обмане — предположительно, 22-летняя девушка является дочерью Натальи от фотографа Алексея Васильева.

Напомним, что Водянова рассказала журналу Vogue о 22-летней сестре по имени Маша, которая живет под именем Дженнифер Бернс в США. Девочка попала в российский детдом, откуда ее усыновили иностранцы. Причем, убедила свою мать отказаться от ребенка сама Наталья.

Однако сейчас в Интернете ходит и другая версия. Якобы Маша — дочь Водяновой, рожденная ею в 18 лет. В детдом же она попала из-за начавшейся модельной карьеры Натальи, которая могла закончиться из-за раннего материнства.

Накануне пользователи нашли вероятного отца Маши — им может являться модельный скаут и фотограф Алексей Васильев, который дал старт карьере Водяновой. В сети нашли снимки мужчины и сестры манекенщицы, при сравнении которых видно много схожих черт.