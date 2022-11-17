Никита Ефремов рассказал о роли мужа-агрессора в фильме "Сестры"

«Мне хотелось разобрать персонажа по косточкам, показать, как он может быть любящим отцом и как превращается в агрессора», — рассказал артист.

Также он считает, что его герой отличается от привычных персонажей в проектах о домашнем насилии.

По мнению Ефремова, поведению подобных агрессоров есть объяснение, однако это не означает снятие ответственности. «В детстве мой герой недополучил любви, возможно, в его семье тоже было домашнее насилие и он усвоил паттерн поведения родителей. Либо у него внутри копилась злость и он не сумел ее проявить вовремя», — объяснил актер.