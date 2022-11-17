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1 час назад

Никита Ефремов рассказал о роли мужа-агрессора в фильме "Сестры"

Газета.Ru

Актер Никита Ефремов в интервью с TV Mag поделился впечатлениями от роли мужа-агрессора в фильме «Сестры».

Никита Ефремов рассказал о роли мужа-агрессора в фильме "Сестры"
Фото: студия Bazelevsстудия Bazelevs

«Мне хотелось разобрать персонажа по косточкам, показать, как он может быть любящим отцом и как превращается в агрессора», — рассказал артист.

Также он считает, что его герой отличается от привычных персонажей в проектах о домашнем насилии.

По мнению Ефремова, поведению подобных агрессоров есть объяснение, однако это не означает снятие ответственности. «В детстве мой герой недополучил любви, возможно, в его семье тоже было домашнее насилие и он усвоил паттерн поведения родителей. Либо у него внутри копилась злость и он не сумел ее проявить вовремя», — объяснил актер.

Супругу Ефремова в фильме играет Ирина Старшенбаум.

Шоу-бизнес,Никита Ефремов,Ирина Старшенбаум,
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