Никита Ефремов рассказал о роли мужа-агрессора в фильме "Сестры"

Актер Никита Ефремов в интервью с TV Mag поделился впечатлениями от роли мужа-агрессора в фильме «Сестры».
«Мне хотелось разобрать персонажа по косточкам, показать, как он может быть любящим отцом и как превращается в агрессора», — рассказал артист.
Также он считает, что его герой отличается от привычных персонажей в проектах о домашнем насилии.
По мнению Ефремова, поведению подобных агрессоров есть объяснение, однако это не означает снятие ответственности. «В детстве мой герой недополучил любви, возможно, в его семье тоже было домашнее насилие и он усвоил паттерн поведения родителей. Либо у него внутри копилась злость и он не сумел ее проявить вовремя», — объяснил актер.
Супругу Ефремова в фильме играет Ирина Старшенбаум.