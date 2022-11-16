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1 час назад

Наталья Водянова воссоединилась с сестрой спустя 22 года

Суть событий

Российская модель Наталья Водянова воссоединилась с сестрой спустя 22 года. Историей она поделилась в одном из недавних интервью. Как выяснилось, девочку отдали на усыновление вскоре после ее рождения, и предпринятые впоследствии попытки ее разыскать были безуспешными.

Водянова воссоединилась с сестрой спустя 22 года
Фото: соцсетисоцсети

Как рассказала модель, ее семья раньше жила в стесненных условиях. Она с мамой и двумя сестрами ютилась на 20 квадратных метрах жилплощади. Отец им помогать отказался, потому матери приходилось много работать. Поэтому когда на свет появился еще один ребенок, его было решено отдать на усыновление обеспеченной американской паре. Наталья Водянова призналась в интервью американскому Vogue, что принимала участие в принятие этого решения. Модели в тот момент было 18 лет.

Спустя много лет американка Дженнифер Бернс сделала тест ДНК, чтобы разыскать своих родственников. Так и обнаружилось ее родство с известно россиской моделью.

Шоу-бизнес,Наталья Водянова,
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