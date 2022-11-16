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27 минут назад

«Принимаю препараты»: Татьяна Буланова откровенно о своей болезни

Passion.ru

Исполнительница хита «Ясный мой свет» Татьяна Буланова два года назад попала в больницу с подозрением на инсульт. Врачи выяснили, что у артистки произошел приступ еще за несколько лет до госпитализации, но она этого даже не заметила. Звезда признается, что этот случай заставил ее пересмотреть свое отношение к здоровью.

«Принимаю препараты»: Буланова рассказала о своей болезни
Фото: Passion.ruPassion.ru

Певица дала интервью порталу Teleprogramma.pro, в котором откровенно рассказала о проблемах с сосудами. По ее словам, вся эта история осталась позади.

Татьяна признается, что ее образ жизни почти не изменился, но сейчас она продолжает принимать препараты, которые ей прописали врачи. У нее есть только одно ограничение – это курение. Артистка говорит, что не переносит дым сигарет и даже кальяна.

Поклонники восхищаются внешними данными исполнительницы и подозревают, что она делала пластические операции. Но Буланова опровергает слухи.

«Пока обхожусь только косметологическими процедурами, без пластических операций. Надеюсь, что долго еще не буду их делать», – признается звезда.

Артистка тщательно следит за собой и каждые полгода посещает кабинет косметолога. Татьяна хотела бы бывать там чаще, но из-за плотного графика ничего не успевает. К тому же, после лазеров и инъекций есть следы, которые лучше скрывать от публики. В это время певица несколько дней отдыхает дома.

Ранее мы писали, почему Буланова не собирается замуж.

Шоу-бизнес,Татьяна Буланова,
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