Экс-депутат Госдумы раскритиковал Киркорова за высокие гонорары

Бывший депутат Госдумы РФ Роман Худяков раскритиковал певца Филиппа Киркорова за высокие гонорары. У себя в Telegram-канале он заявил, что именно большие суммы привели артиста к «безумному поведению».

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По словам Худякова, он видел «актерские запросы из национальной ассоциации организаторов» новогодних корпоративов. Согласно им, Киркоров просит за выступление на таком мероприятии 18 миллионов рублей и даже «уже зарезервирован на несколько».

«А потом мы удивляемся откуда берется безумное поведение, "розовые кофточки", нападения на женщин, "ду ю вонт биг скандал?!" — в Дубае, когда "поп-звезду" не пускают в бутик PRADA. Такие деньги попросту разлагают артистов», — написал экс-депутат.

Худяков призвал «возродить строжайший "Москонцерт" и ставку за концерты», что была при СССР, таким образом «отринув капмодель», при которой артисты на сцене являются чем-то «запредельно ценным». По мнению экс-депутата, сейчас в России деньги нужно тратить на «другом направлении», а не корпоративы и звезд.

«Нас пытаются уничтожить, втравив в конфликт на братской Украине и превратив ее в проект "АнтиРоссия", коллективный Запад пересылает миллиарды долларов, нанимает наемников, везет тяжелые вооружения», — пояснил он.

Он предложил проверять каждого, кто «уже внес аванс» за выступление звезд у себя на корпоративе.

«Откуда у них такие деньги?! Большой бизнес?! А почему он не занимается помощью фронту? Не дает деньги на социальные проекты? Не перечисляет на благотворительность? А гуляет, когда люди в России в сильнейшем стрессе и напряжении?! Устроили "пир во время чумы"», — подчеркнул Худяков.