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18 минут назад

Дана Борисова выиграла суд у бывшего мужа по делу об алиментах

Газета.Ru

Телеведущая Дана Борисова выиграла суд у бывшего супруга Максима Аксенова по делу об алиментах. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездная пыль».

Дана Борисова выиграла суд у бывшего мужа
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Теперь Аксенов должен ежемесячно выплачивать 60 тыс. руб. на содержание дочери Полины. Ранее мужчина выплачивал 15 тыс. руб. Борисова назвала данный случай «беспрецедентный».

«Такие дела не выигрываются по причине того, что у папаши фиксированная ставка — зарплата 20 тысяч. Это уже не первый наш суд по алиментам, и он все время ее предоставляет», — заявила Борисова.

Ранее Борисова раскритиковала народного артиста РФ Филиппа Киркорова за «вседозволенность».

Шоу-бизнес,Максим Аксенов,Дана Борисова,Филипп Киркоров,
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