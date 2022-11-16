Дана Борисова выиграла суд у бывшего мужа

Телеведущая Дана Борисова выиграла суд у бывшего супруга Максима Аксенова по делу об алиментах. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездная пыль».
Теперь Аксенов должен ежемесячно выплачивать 60 тыс. руб. на содержание дочери Полины. Ранее мужчина выплачивал 15 тыс. руб. Борисова назвала данный случай «беспрецедентный».
«Такие дела не выигрываются по причине того, что у папаши фиксированная ставка — зарплата 20 тысяч. Это уже не первый наш суд по алиментам, и он все время ее предоставляет», — заявила Борисова.
Ранее Борисова раскритиковала народного артиста РФ Филиппа Киркорова за «вседозволенность».