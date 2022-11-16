Гарик Харламов передумал уходить из Comedy Club

Вот и завершилась карьера нового ведущего Comedy Club Андрея Бебуришвили. После двухнедельной «пенсии» и «многочисленных петиций» на сцену возвращается Гарик Бульдог Харламов. Красивый пиар-ход, ТНТ! В своем инстаграме (запрещен в РФ ) комик выложил проморолик к новому выпуску легендарного шоу.

«Я новый ведущий Comedy Club, потому что тот новый оказался ни о чем», — объявил Гарик.

Но все же большинство поклонников переживали потерю тяжело: «Верните деньги, потраченные мной на психотерапевта, помогавшего пережить психологическую травму». Да-а, Гарик, верить в твои заявления становится все тяжелее и тяжелее... Но, признаемся, мы рады!