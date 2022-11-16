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1 час назад

Гарик Харламов передумал уходить из Comedy Club и назвал дату возвращения в шоу

Super.ru

Вот и завершилась карьера нового ведущего Comedy Club Андрея Бебуришвили. После двухнедельной «пенсии» и «многочисленных петиций» на сцену возвращается Гарик Бульдог Харламов. Красивый пиар-ход, ТНТ! В своем инстаграме (запрещен в РФ) комик выложил проморолик к новому выпуску легендарного шоу.

Гарик Харламов передумал уходить из Comedy Club
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я новый ведущий Comedy Club, потому что тот новый оказался ни о чем», — объявил Гарик.

К слову, Андрея Бебуришвили публика приняла хорошо.

«Он лучше тебя выступил, дорогу молодым!» — написал зритель под постом Харламова.

Но все же большинство поклонников переживали потерю тяжело: «Верните деньги, потраченные мной на психотерапевта, помогавшего пережить психологическую травму». Да-а, Гарик, верить в твои заявления становится все тяжелее и тяжелее... Но, признаемся, мы рады!

Шоу-бизнес,Гарик Харламов,
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