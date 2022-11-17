В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 60.39EUR 62.57
Войти в почту
36 минут назад

Анна Семенович раскрыла свою главную фобию

Мослентаиещё 1

Главную фобию раскрыла на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), актриса и певица Анна Семенович. Она пошла к стоматологу, к которому уже неоднократно переносила запись.

Анна Семенович раскрыла свою главную фобию
Фото: мослентамослента

«Накануне снова отменила запись. Трусиха я еще та. Но теперь собрала волю в кулак и иду. Это у меня такой триггер, страх с детства. Помню, как мне однажды очень больно удаляли зуб. Два часа долбили каким-то молотком», — призналась артистка в сторис.

При этом Семенович отметила, что у нее очень хороший врач, который все делает профессионально.

«Не боюсь простого лечения, но мне предстоит вырвать зуб, а это мой главный страх», — пожаловалась актриса.

Затем певица сняла видео из стоматологического кабинета и назвала его «пыточной комнатой».

Ранее были названы связанные со здоровьем фобии россиян. Подавляющее большинство опрошенных (73 процента) не страдают тяжелыми заболеваниями, но почти каждый второй (47 процентов) испытывает постоянный страх заболеть.

Шоу-бизнес,Анна Семенович,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители