Анна Семенович раскрыла свою главную фобию

«Накануне снова отменила запись. Трусиха я еще та. Но теперь собрала волю в кулак и иду. Это у меня такой триггер, страх с детства. Помню, как мне однажды очень больно удаляли зуб. Два часа долбили каким-то молотком», — призналась артистка в сторис.