Композитор Корнелюк назвал "идиотизмом" попытку отменить русскую культуру

Композитор Игорь Корнелюк в разговоре с ТАСС назвал "идиотизмом" попытку западных стран отменить русскую культуру.
"А чего об этом говорить? Ну маятник качнулся в эту сторону (в сторону отмены русской культуры - "Газета.Ru"), это идиотизм", - высказался Корнелюк.
Он считает, что русскую культуру невозможно отменить, потому что она "такая великая". Композитор предположил, что в канун Рождества европейские театры будут играть "Щелкунчика". Корнелюк убежден, что риторика Запада в этом вопросе еще не раз изменится.
"Чайковский самодостаточный, его не отменишь, как не отменишь Шекспира", - резюмировал композитор.
Ранее Корнелюк объяснил, почему отказался от работы в США.