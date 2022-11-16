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58 минут назад

Композитор Корнелюк назвал "идиотизмом" попытку отменить русскую культуру

Газета.Ru

Композитор Игорь Корнелюк в разговоре с ТАСС назвал "идиотизмом" попытку западных стран отменить русскую культуру.

Композитор Корнелюк назвал "идиотизмом" попытку отменить русскую культуру
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"А чего об этом говорить? Ну маятник качнулся в эту сторону (в сторону отмены русской культуры - "Газета.Ru"), это идиотизм", - высказался Корнелюк.

Он считает, что русскую культуру невозможно отменить, потому что она "такая великая". Композитор предположил, что в канун Рождества европейские театры будут играть "Щелкунчика". Корнелюк убежден, что риторика Запада в этом вопросе еще не раз изменится.

"Чайковский самодостаточный, его не отменишь, как не отменишь Шекспира", - резюмировал композитор.

Ранее Корнелюк объяснил, почему отказался от работы в США.

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