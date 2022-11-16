Композитор Корнелюк назвал "идиотизмом" попытку отменить русскую культуру

"А чего об этом говорить? Ну маятник качнулся в эту сторону (в сторону отмены русской культуры - "Газета.Ru"), это идиотизм", - высказался Корнелюк.

Он считает, что русскую культуру невозможно отменить, потому что она "такая великая". Композитор предположил, что в канун Рождества европейские театры будут играть "Щелкунчика". Корнелюк убежден, что риторика Запада в этом вопросе еще не раз изменится.