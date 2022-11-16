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1 час назад

Запашного отпустили из больницы после нападения тигра

Газета.Ruиещё 1

Народный артист России, дрессировщик Эдгард Запашный в беседе с aif.ru рассказал о самочувствии после нападения тигра.

Запашного отпустили из больницы после нападения тигра
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Запашного, в больнице ему оказали первую помощь и отпустили домой. Пока неизвестно, останутся ли у него шрамы.

"Сам виноват, зазевался, отвлекся на помощника, а тигр просто мазнул лапой. Да, и такое бывает", - констатировал артист.

Тигр останется в группе хищников, Запашный также вскоре вернется к своим подопечным и продолжит репетировать и выступать с ними. Генеральный директор Большого Московского государственного цирка Запашный был ранен молодым тигром Рикки 15 ноября во время репетиции.

Ранее мать Эдгарда Запашного рассказала, что у него останется "хороший шрам" на лице после нападения тигра.

Шоу-бизнес,Эдгард Запашный,
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