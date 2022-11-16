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52 минуты назад

Мэрилин Мэнсон пожаловался на разрушение своей карьеры из-за обвинений в насилии

Lenta.ru

Американский музыкант Мэрилин Мэнсон (настоящее имя — Брайан Уорнер) заявил, что «ложные» обвинения в сексуальном насилии разрушили его карьеру. Об этом сообщает TMZ.

Мэрилин Мэнсон пожаловался на разрушение своей карьеры из-за обвинений в насилии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Исполнитель рассказал, что его звукозаписывающий лейбл перестал сотрудничать с ним, а работа в телевизионных шоу «попала в канаву» — артиста сняли с двух программ после того, как его бывшая невеста, звезда «Мира Дикого Запада» Эван Рэйчел Вуд заявила, что Мэрилин Мэнсон изнасиловал ее на съемках клипа.

По словам музыканта, выпуск его книг и художественные выставки были отложены на неопределенный срок, а картины исполнителя обесценились после публичных обвинений в его адрес.

Сообщается, что Мэнсон начал получать угрозы смертью, из-за которых почувствовал «тревогу, растерянность, депрессию, безумие, бессонницу и страх не только за свою безопасность, но и за безопасность своей супруги».

В январе 2022 года бывшая невеста Мэрилина Мэнсона Эван Рэйчел Вуд обвинила исполнителя в изнасиловании на камеру. Спустя несколько месяцев рокер заявил, что актриса дала ложные показания, а также подал на нее в суд.

Ранее 69-летнего канадско-американского сценариста и режиссера Пола Хаггиса обязали выплатить компенсацию в размере 7,5 миллиона долларов женщине, обвинившей его в изнасиловании.

Шоу-бизнес,Пол Хаггис,Эван Вуд,Мэрилин Мэнсон,
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