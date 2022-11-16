Юрий Антонов: врачи не дали никаких прогнозов

Певец Юрий Антонов в беседе с mk.ru рассказал о своем состоянии после того, как вернулся после обследования в Австрии. Два года назад музыкант перенес операцию по замене сустава на ноге, после чего столкнулся с осложнениями.
"[Врачи] конкретно ничего мне так и не сказали. Никаких прогнозов тоже не дали! Говорят, что операция была очень сложная. После нее образовались рубцы. От них и все проблемы", - объяснил Антонов.
Артист признался, что испытывает боль при ходьбе из-за рубцов на ноге. По мнению певца, зарубежные медики "ничем не отличаются" от отечественных.
"Сейчас буду обращаться к нашим врачам. Нужно будет пройти ряд процедур. Пока нахожусь дома", - рассказал он.
По словам Антонова, из-за проблем со здоровьем он отказывается от участия в проектах и не дает концерты.