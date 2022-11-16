В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 60.31EUR 62.63
Войти в почту
1 час назад

Вернувшийся из Австрии Юрий Антонов рассказал, что врачи "не дают никаких прогнозов"

Газета.Ru

Певец Юрий Антонов в беседе с mk.ru рассказал о своем состоянии после того, как вернулся после обследования в Австрии. Два года назад музыкант перенес операцию по замене сустава на ноге, после чего столкнулся с осложнениями.

Юрий Антонов: врачи не дали никаких прогнозов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"[Врачи] конкретно ничего мне так и не сказали. Никаких прогнозов тоже не дали! Говорят, что операция была очень сложная. После нее образовались рубцы. От них и все проблемы", - объяснил Антонов.

Артист признался, что испытывает боль при ходьбе из-за рубцов на ноге. По мнению певца, зарубежные медики "ничем не отличаются" от отечественных.

"Сейчас буду обращаться к нашим врачам. Нужно будет пройти ряд процедур. Пока нахожусь дома", - рассказал он.

По словам Антонова, из-за проблем со здоровьем он отказывается от участия в проектах и не дает концерты.

Шоу-бизнес,Юрий Антонов,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители