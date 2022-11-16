Сбежавшая в Литву певица Монеточка отправится в тур

Певица Монеточка, уроженка Екатеринбурга , отправится в католическое Рождество в музыкальное турне. Тур пройдет исключительно по Европе, городов стран СНГ в этом списке не значится. О предстоящих гастролях исполнительница сообщила в своих социальных сетях.

«Дорогие друзья! Сообщаю вам легендарную новость. Дело в том, что я отправляюсь в музыкальный тур по Европе. Еще афиши даже не готовы, но мне уже не терпится с вами поделиться этой крутой информацией», — сообщила певица.

Монеточка отправится в музыкальное турне по Европе в декабре и посетит Финляндию, Эстонию, Латвию, Израиль, а также выступит в Литве, где она живет. Тур начнется с 12 декабря и завершится 22 декабря.

Ранее Монеточка заявила, что начинает работу над третьим альбомом, который запишет в Литве. Она рассказала, что новая работа будет отличаться от предыдущих двух по настроению, а музыка будет больше похожа на погружение в матрицу или кино. Сейчас певица живет вместе с мужем-продюсером Виктором Исаевым в Литве, они переехали туда после начала спецоперации на Украине, где летом у них родилась дочь.