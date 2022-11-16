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6 минут назад

Рэпер Bluface арестован за покушение на убийство

Газета.Ruиещё 1

25-летний рэпер Blueface был арестован за покушение на убийство, использование смертоносного оружия и стрельбу из пистолета. Об этом сообщает People.

Рэпер Bluface арестован за покушение на убийство
Фото: Scott Roth/Invision/APScott Roth/Invision/AP

Согласно отчету полиции Лас-Вегаса, музыкант также арестован за управление незарегистрированным транспортным средством. Вместе с Blueface (настоящее имя - Джонатан Портер) во время задержания была его подруга. Она заявила, что намерена поддержать рэпера во время его выступления в суде.

В прошлом году Портер был замешан в инциденте с дракой - артист и его друзья жестоко избили охранника у одного из калифорнийских ночных клубов за просьбу предъявить паспорт.

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