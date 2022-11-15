Дмитрий Харатьян о сыне: "Я не буду его отмазывать"

Дмитрий Харатьян практически всегда играет положительных героев в кино, а в его благородного Алешку Корсака были влюблены почти все девушки страны. Но в нынешнее время большая часть разговора с Вячеславом Манучаровым на его Youtube-канале «Эмпатия Манучи» была не об искусстве, а о происходящих в мире событиях.
Актер четко обозначил свою позицию – он вместе со своей Родиной, никуда уезжать не собирается. Однако старается с пониманием относиться к выбору коллег, покинувших страну, с уважением относясь к их заслугам: «Время покажет, история рассудит».
Харатьян считает, что сейчас происходят поистине исторические процессы. У Дмитрия есть 24-летний сын Иван, и «гардемарин» заявляет, что не будет никак помогать отпрыску «откосить», если тот получит повестку.
«Он не служил. В военное время он призывной. Он не получил повестку, но если получит, то пойдет. А что? И дело даже не в папе, не в том, что я такой правильный государственник, а в нем самом, я его хорошо знаю. Он придерживается тех же взглядов и считает, что если нужно выполнить долг, то он пойдет и выполнит. Я не собираюсь его отмазывать», - рассуждает Харатьян-старший.
При этом старшая дочь Дмитрия постоянно живет в Швеции, она работает в центре для эмигрантов. Харатьян понимает, что дочери может быть не всегда легко носить его фамилию, ведь реакция на нее может быть разной. В семье стараются не обсуждать текущую ситуацию: «У нее нет активной гражданской позиции. В самом начале мы проговорили, почему это произошло, она услышала. Но больше мы эти темы не обсуждаем».