Дмитрий Харатьян о сыне: "Я не буду его отмазывать"

«Он не служил. В военное время он призывной. Он не получил повестку, но если получит, то пойдет. А что? И дело даже не в папе, не в том, что я такой правильный государственник, а в нем самом, я его хорошо знаю. Он придерживается тех же взглядов и считает, что если нужно выполнить долг, то он пойдет и выполнит. Я не собираюсь его отмазывать», - рассуждает Харатьян-старший.