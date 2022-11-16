Галкин* признался, что любит Пугачеву «как и в первый год»

Юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поздравил супругу Аллу Пугачеву с годовщиной отношений.

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«21 год вместе — люблю тебя, Алла, сегодня, как и в первый год, и еще немного больше», — написал шоумен в личном блоге.

Пара отметила годовщину на расстоянии — Примадонна сейчас находится в Израиле, в то время как ее возлюбленный дает концерты в странах Прибалтики.

Ранее и Пугачева поздравила мужа в соцсетях с годовщиной отношений. Она поблагодарила Галкина за цветы, которые он ей прислал, и призналась, что ждет встречи с супругом. Пугачеву и Галкина поздравили коллеги — Светлана Бондарчук, Наташа Королева, Игорь Гуляев, Юлия Высоцкая.