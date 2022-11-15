Певец Корнелюк объяснил, почему отказался от работы в США

Композитор и певец Игорь Корнелюк сообщил, что мог построить карьеру в Голливуде, но отказался. Этим он поделился в беседе с eg.ru.
Корнелюк отметил, что ему предлагали работать в США. Поначалу идея ему показалась заманчивой, но вскоре поменял свое решение.
«Поразмыслив и внимательно оглянувшись вокруг, я понял: даже если сложится благополучно, все равно останусь там чужим и никому не нужным. Такой роскоши позволить себе не могу», — уточнил композитор.
Также певец признался, что не собирается эмигрировать из России сейчас. Артист намерен оставаться на родине «при всех обстоятельствах».