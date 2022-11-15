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15 минут назад

Певец Корнелюк объяснил, почему отказался от работы в США

Газета.Ru

Композитор и певец Игорь Корнелюк сообщил, что мог построить карьеру в Голливуде, но отказался. Этим он поделился в беседе с eg.ru.

Певец Корнелюк объяснил, почему отказался от работы в США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Корнелюк отметил, что ему предлагали работать в США. Поначалу идея ему показалась заманчивой, но вскоре поменял свое решение.

«Поразмыслив и внимательно оглянувшись вокруг, я понял: даже если сложится благополучно, все равно останусь там чужим и никому не нужным. Такой роскоши позволить себе не могу», — уточнил композитор.

Также певец признался, что не собирается эмигрировать из России сейчас. Артист намерен оставаться на родине «при всех обстоятельствах».

Шоу-бизнес,Игорь Корнелюк,
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