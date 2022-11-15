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18 минут назад

Оксана Самойлова жестко ответила на критику в адрес старшей дочери

Super.ru

Подписчики Оксаны Самойловой периодически комментируют не только ее фигуру, но и внешний вид ее дочерей. К слову, сама звезда уже не раз отвечала на вопросы невоспитанных зевак в сторис в Инстаграме (запрещен в РФ). Но в этот раз у Оксаны, кажется, действительно накипело: она решила расставить все точки над i и выкатила большой пост.

Оксана Самойлова жестко ответила на критику в адрес старшей дочери
Фото: СоцсетиСоцсети

«Многие упрекают меня за то, что я позволяю своим детям быть такими, какими они хотят быть…» — начала обращение звездная мама.

Пост она сопроводила фотографиями старшей 11-летней дочери Ариелы. По мнению подписчиков, девочка для своих лет выглядит слишком взросло: красится, носит совсем не детскую одежду и ходит с распущенными волосами.

Мать четырех детей не могла не начать рассуждения с житейской мудрости:

«Сначала мы даем им жизнь и защиту, потом свободу и поддержку».

Звезда объяснила, что проводит много времени с детьми, поэтому «тонко чувствует их потребности». А у старшей дочери потребность в свободе уже появилась, и ограничивать ее Оксана не собирается. Конечно, как и любая мама, блогер хочет, чтобы девочка оставалась под опекой всю жизнь, но понимает, что рано или поздно родители и дети должны сепарироваться.

Звезду в комментариях поддержала Елена Блиновская:

«Вот уж кого я бы точно не стала упрекать. Пусть учатся быть такими вовлеченными в жизнь детей».

И в этом мы с Еленой согласны. Но понимаем, что звездные дети всегда будут находиться под градом критики. К сожалению, это издержки профессии их родителей.

Шоу-бизнес,Елена Блиновская,Оксана Самойлова,
18+
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