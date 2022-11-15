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47 минут назад

SHAMAN стал самым популярным певцом на YouTube в категории «Музыка»

FBM.ru

По данным исследовательской компании Mediascope, российский певец из Тульской области Ярослав Дронов, которого все знают как SHAMANа, в октябре стал самым популярным исполнителем на YouTube в категории «Музыка».

Представители компании сообщили, что в топе поиска по самой популярной музыкальной теме был запрос «музыка», 3,2% пользователей вводили это слово через мобильное устройство. 2,4% вводили запрос «песни». 1,3% пользователей искали исполнителя SHAMAN, записавшего композицию «Я русский».

Дронов выпустил музыкальный клип на песню «Встанем» в День народного единства – 4 ноября. В съемках ролика принимали участие многие артисты российской эстрады.

По данным сервиса Яндекс.Wordstat, SHAMAN является самым популярным российским певцом по количеству поисковых запросов в Яндексе. Всего за месяц он собрал 3,5 млн. показов. В социальных сетях исполнителя уже свыше 3 млн. подписчиков.

Известно, что SHAMAN сам пишет музыку, сочиняет слова и выступает автором идей для своих клипов. Его композиции «Встанем», «Я русский» и «Улетай» смогли стать хитами за весьма короткий срок.

Шоу-бизнес,Видео,Ярослав Дронов,
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