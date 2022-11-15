Харатьян рассказал о тяжелой жизни дочери в Швеции из-за его фамилии

«Очень сложно там сейчас жить, во-первых, с такой фамилией — у нее моя. Во-вторых, в связи вообще с ситуацией. Конечно, всем русским сложно жить там. Ведь есть определенное отношение. Существует ярко выраженная русофобия», — отметил актер, подчеркнув, что Александра соблюдает «некий нейтралитет», так как собирается продолжить жить в Швеции со своим супругом.