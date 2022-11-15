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1 час назад

Жигалова сообщила, что налоговая проверяет работающий с Милохиным продюсерский центр

Газета.Ru

Журналистка Алена Жигалова в новом выпуске своего YouTube-шоу «Алена, блин! говорит» рассказала о том, что сейчас идет налоговая проверка в отношении продюсерского центра и рекламного агентства WildJam.

Компания сотрудничает с такими блогерами как Даня Милохин, Карина Кросс, Гусейн Гасанов, Аня Покров и Артур Бабич.

Экс-продюсеру Лободы отказали в восстановлении гражданства РФ

«Оказывается, что Ярослав Андреев (владелец WildJam — прим. «Газеты.Ru») и его компания уклонялись от налогов, поэтому у блогеров, похоже, вскоре появятся большие проблемы», — говорит Жигалова.

Журналистка заявила, что работающим с агентством блогерам «придется отвечать за свою деятельность в России». Жигалова упомянула, что многие сотрудничавшие с WildJam звезды покинули страну.

Шоу-бизнес,Видео,Гусейн Гасанов,Ярослав Андреев,
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