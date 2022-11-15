Журналистка Алена Жигалова в новом выпуске своего YouTube-шоу «Алена, блин! говорит» рассказала о том, что сейчас идет налоговая проверка в отношении продюсерского центра и рекламного агентства WildJam.

Компания сотрудничает с такими блогерами как Даня Милохин, Карина Кросс, Гусейн Гасанов, Аня Покров и Артур Бабич.

«Оказывается, что Ярослав Андреев (владелец WildJam — прим. «Газеты.Ru») и его компания уклонялись от налогов, поэтому у блогеров, похоже, вскоре появятся большие проблемы», — говорит Жигалова.