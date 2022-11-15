Анастасия Волочкова призналась в романе с Джимом Керри

«Ариша была в восторге просто, а я была счастлива от того, что человек не забыл меня. Это еще один показатель того, что такая я женщина, мужчины не могут меня забыть, они проявляют знаки внимания даже после не то что расставания, а после того, как общение прекращается», — заключила звезда.