В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 60.31EUR 62.63
Войти в почту
28 минут назад

Анастасия Волочкова призналась в романе с Джимом Керри

Мослентаиещё 1

В романе с популярным американским актером Джимом Керри призналась российская балерина Анастасия Волочкова. В беседе с «Газета.Ru» она рассказала, что их связывали «очень близкие отношения».

Анастасия Волочкова призналась в романе с Джимом Керри
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Он прилетал в 2002 году на мой спектакль "Жизель" в Большом театре. Мы с ним тогда встретились, я хотела показать и показала ему на Воробьевых горах смотровую площадку», — вспомнила танцовщица.

По словам Волочковой, в 2004 году после расставания с бизнесменом Сулейманом Керимовым она прилетела в США, где виделась с Керри. «У меня были гастроли с Большим театром. Он прилетал на них. Мы спокойно с ним встретились, это были замечательные романтические отношения, встречи и все такое», — сообщила балерина.

Пять лет назад актер прислал дочери Волочковой коробку кукол.

«Ариша была в восторге просто, а я была счастлива от того, что человек не забыл меня. Это еще один показатель того, что такая я женщина, мужчины не могут меня забыть, они проявляют знаки внимания даже после не то что расставания, а после того, как общение прекращается», — заключила звезда.

Шоу-бизнес,Сулейман Керимов,Джим Керри,Анастасия Волочкова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители