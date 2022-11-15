Пропавший актер сериала «Ольга» Романович нашелся в другой стране

Российский актер Сергей Романович, известный по сериалам «Ольга» и «Чернобыль: Зона отчуждения», вышел на связь после отсутствия в соцсетях. Как сообщает «Газета.Ru», он появился в подкасте Gemba и заявил, что сейчас находится в Казахстане.
Романович не стал объяснять причины своего переезда, однако признался, что жители Казахстана были к нему добры. Они помогли ему с квартирой и не отказывали в помощи.
Отметим, что в 2012 году актер принял ислам и с тех пор строго придерживается правил Шариата. Он снимался в сериале «Ольга» уже будучи мусульманином. После этого он переехал в Стамбул, заявив, что завершает актерскую карьеру в России, после чего некоторое время не выходил на связь.