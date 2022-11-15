Группа "Би-2" выпустила новый альбом

Музыкальный коллектив «Би-2» выпустил одиннадцатый студийный альбом под названием «Аллилуйя». Композиции уже доступны для прослушивания на музыкальных платформах.

В альбом вошло десять треков, в том числе «Пекло», «Депрессия», «Колыбельная» и «Я никому не верю», а также пять бонусных песен («Пылающий мир», «Волки», «Мосты», «Падал свет», «Красота»).

«Аллилуйя» создавалась нами как дневник. Однако контекст, а за ним и смысл песен менялись с каждым месяцем — и только сейчас страницы нашего дневника наконец сложились в единственно верном порядке», — говорится в сообщении группы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).