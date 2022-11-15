Регина Тодоренко столкнулась с проблемами со здоровьем на съемочной площадке

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала в соцсетях о проблемах со здоровьем. Родившая недавно второго ребенка артистка пережила приступ аллергии на съемочной площадке.

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Звезда 14 ноября приехала на съемки нового сериала. В проекте она участвует вместе с мужем, певцом Владом Топаловым. Внезапно, незадолго до начала съемок и выхода в кадр у Тодоренко случился приступ аллергии.