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1 час назад

Регина Тодоренко перенесла приступ аллергии на съемочной площадке

Слово и Дело

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала в соцсетях о проблемах со здоровьем. Родившая недавно второго ребенка артистка пережила приступ аллергии на съемочной площадке.

Регина Тодоренко столкнулась с проблемами со здоровьем на съемочной площадке
Фото: ТАССТАСС

Звезда 14 ноября приехала на съемки нового сериала. В проекте она участвует вместе с мужем, певцом Владом Топаловым. Внезапно, незадолго до начала съемок и выхода в кадр у Тодоренко случился приступ аллергии.

Актриса поделилась пережитым несчастьем с подписчиками в соцсетях. Тодоренко показала опухшее покрасневшее лицо, отметив, что впервые столкнулась с такими проблемами и пребывает в растерянности.

Шоу-бизнес,Регина Тодоренко,Влад Топалов,
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