Вдова Жванецкого поделилась, как бы он отреагировал на украинский кризис

Вдова народного артиста России, писателя-сатирика Михаила Жванецкого Наталья в интервью газете KP.RU рассказала, как ее супруг отреагировал бы на военные действия на территории Украины.
Она призналась, что военный конфликт России и Украины со всеми печальными последствиями заставил бы Жванецкого, который «жил на две страны», сильно переживать.
«Михаил был бы очень расстроен. Он всегда подчеркивал, что у него две родины: Россия и Украина. Мы жили на две страны», — сказала Наталья и подчеркнула, что они с супругом проводили лето и осень в Одессе, а зиму и весну — в Москве.
Газета KP.RU взяла интервью у Натальи в честь выхода книги Михаила Жванецкого «Тексты к размышлениям», в которые вошли афоризмы писателя, включая как уже известные, так и те, что раньше не публиковались. Составлением сборника занималась Наталья, которая после смерти мужа стремится сохранить память о нем.
Михаил Жванецкий скончался в 2020 году.