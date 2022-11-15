Вдова Жванецкого поделилась, как бы он отреагировал на украинский кризис

«Михаил был бы очень расстроен. Он всегда подчеркивал, что у него две родины: Россия и Украина. Мы жили на две страны», — сказала Наталья и подчеркнула, что они с супругом проводили лето и осень в Одессе, а зиму и весну — в Москве.